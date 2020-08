Mais de metade dos novos casos na Madeira são de jovens turistas espanhóis

Turistas, oriundos de Espanha e com idade inferior a 29 anos. Eis o perfil em que encaixam cinco dos nove casos de infecção por Covid-19 detectados nos últimos sete dias na Madeira. Os restantes quatro casos confirmados pelo IASAÚDE envolvem igualmente turistas, mas oriundo de França (três) e do continente português (um), sendo que apenas este último não é jovem, já que está na faixa dos 50-59 anos.

A detecção de cinco casos de infecção entre turistas oriundos de Espanha parece ser um reflexo do ressurgimento da pandemia no país vizinho. A título de exemplo, na última semana nas Canárias foram detectados 731 pessoas infectadas com o coronavírus, um número recorde desde o início da epidemia. Um total de 60 pessoas estão hospitalizadas, mais do dobro do que há uma semana.

Preocupada com esta situação, a presidente do Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, maior força da oposição, defendeu hoje que o arquipélago espanhol deve seguir o exemplo da Madeira na implementação de um sistema de testes de despistagem aos turistas nos aeroportos locais.