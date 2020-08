A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, quarta-feira, dia 12 de Agosto, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua de Santa Maria, na freguesia de Santa Maria Maior. Essa intervenção irá afectar o abastecimento na referida rua, no troço compreendido entre a Rua Brigadeiro Oudinot e a Rua da Boa Viagem, entre as 15 e as 17 horas.