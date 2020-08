'Frederica Devónia' venceu II Regata Porto Santo Line

A embarcação 'Frederica Devónia' do skipper Lourenço Cardoso venceu a II Regata Porto Santo Line.

O veleiro do Clube Naval do Funchal da classe ORC 2 terminou o somatório das duas etapas com apenas 1 ponto, seguido pelos veleiros 'Swing' de José Augusto Araújo, com dois pontos, e 'CEX-Sailing Team' de Hugo Rosa, com três pontos, ambos da classe ORC 1.

A embarcação 'Wanderlust' de Paulo Camacho foi a vencedora da classe Promoção AB/ORC, seguido pelo 'Freelancer' de Mário Soares e 'Gordinha' de Frederico Rezende.



"Após uma bonita largada que coloriu o mar da ilha Dourada, a frota encontrou boas condições de navegação com ventos de 13 nós de nordeste ângulo de 45 graus, fazendo assim a derradeira e última etapa em pouco mais de 5 horas, com as embarcações a chegarem entre as 17h00 e as 20h30", deu conta a organização em nota de imprensa.



"A maior e mais antiga regata de cruzeiros da região teve novamente como clube organizador o Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira e contou para a 4.ª prova da Taça da Madeira de Cruzeiros.

Consulte nos anexos as classificações das duas classes.