Chuva no Porto Santo no último dia de férias de Marcelo

Depois do calor e do "mar das Caraíbas" portuguesas, o Presidente da República vai experimentar a imprevisibilidade que caracteriza o tempo das ilhas da Madeira, já que, conforme pode ver no vídeo, chove esta manhã no Porto Santo:

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na quinta-feira, à tarde, à Ilha Dourada, onde foi a banhos, tirou 'selfies', comeu lambecas e não poupou elogios ao destino.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, ontem, que o seu segundo dia de férias no Porto Santo correu “muitíssimo bem” e que aproveitou a manhã para fazer “grandes caminhadas, reflectir, descansar e deixar correr o tempo”.

O chefe de Estado regressa a Lisboa esta tarde.