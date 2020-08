Mulher agredida na Rua do Aljube no Funchal

Uma mulher foi agredida esta manhã na Rua do Aljube, no centro do Funchal, sem que o ou os autores e os motivos tenham sido esclarecidos.

Segundo pudemos apurar, a mulher de 53 anos foi acudida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses pela 8h30 desta segunda-feira, tendo este mobilizado uma ambulância para o local.

A mulher, cuja nacionalidade não foi possível apurar, foi levada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Como é da lei em casos destes, a PSP terá tomado conta da ocorrência.