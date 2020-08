Jorge Gabriel preocupado com "sensação de impunidade" após ver vandalismo no Porto Santo

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública garante ter reforçado o efectivo policial na Esquadra do Porto Santo, à semelhança do que é habitual durante a época estival do Verão, "considerado adequado e ajustado às necessidades locais, por força da grande afluência de veraneantes que ali se deslocam para gozar um período de férias de praia, o qual tem desenvolvido um trabalho bastante profícuo, atingindo os desideratos delineados pela PSP nesta matéria”.