Jorge Gabriel e Pedro Fernandes unidos para defender o "nosso Porto Santo"

Jorge Gabriel, apresentador de TV e confesso fã há vários anos do Porto Santo, e Pedro Fernandes, também uma cara conhecida do pequeno ecrã e da rádio, cruzaram-se na ilha dourada, onde estiveram de férias com as famílias.

Mais uma vez nos encontramos na ilha que tanto amamos. Foram dias bem divertidos, e de convívio em segurança absoluta. Obrigado pela companhia amigo e bom regresso ao continente. Continua a defender o "nosso" Porto Santo. Jorge Gabriel, apresentador de TV

Jorge Gabriel chegou ao Porto Santo no final de Julho e tem aproveitado para descansar e simultaneamente ajudando a promove a ilha.

Jorge Gabriel está de férias no Porto Santo e gera interesse pela Ilha Dourada O apresentador de televisão chegou no domingo e tem promovido o Porto Santo nas redes sociais. Já jogou "num dos melhores campos de golfe da Europa" e fez questão de partilhar o resultado do teste à covid-19 através da aplicação 'Madeira Safe to Discover'

Aliás, Jorge Gabriel também se cruzou com Marcelo Rebelo de Sousa durante as mini-férias do Presidente da República na ilha.