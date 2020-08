PSP garante que reforçou efectivo no Porto Santo

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública garante ter reforçado o efectivo policial na Esquadra do Porto Santo, à semelhança do que é habitual durante a época estival do Verão, "considerado adequado e ajustado às necessidades locais, por força da grande afluência de veraneantes que ali se deslocam para gozar um período de férias de praia, o qual tem desenvolvido um trabalho bastante profícuo, atingindo os desideratos delineados pela PSP nesta matéria”.

“As situações relatadas, por vezes empoladas pelos mais diversos e contraditórios interesses, não são, na sua essência, problemas que tenham origem ou sejam devidas a alegadas falta de policiamento ou de proatividade policial”, frisou a PSP.

Tal como o DIÁRIO publicou na edição impressa de hoje, as noites no Porto Santo têm sido agitadas.

Há relatos de festas ilegais, álcool na rua, vandalismo e muito mais.

Alguns empresários queixaram-se de falta de policiamento e chegaram mesmo a afirmar que, por noite, existem apenas dois agentes da PSP nas ruas, o que “não é suficiente para controlar 400/500 pessoas”.

Através de uma comunicado emitido, a Polícia apela ao dever cívico de todos aqueles que visitam a Ilha Dourada, “de modo a poderem ter umas férias seguras e tranquilas, devendo observar as obrigações legais determinadas pelas autoridades competentes e respeitarem as ordens legítimas dos agentes policiais, evitando ajuntamentos, actividades ruidosas, consumos de álcool na via pública e outras incivilidades, em especial no período noturno, que possam perturbar o ambiente prazeroso e a tranquilidade e bem-estar de todos os seus residentes ou visitantes”.