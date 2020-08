Acidente de mota na Estrada Monumental

Um estafeta de entrega de comida enfaixou-se esta noite num autocarro dos Horários do Funchal (HF), na Estrada Monumental - logo após a Taberna do Arieiro. O sinistro deu-se por volta das 22 horas desta quarta-feira e na base do acidente poderá estar uma ultrapassagem mal calculada, segundo relatos de testemunhas oculares.

O motociclista, que seguia na direcção Câmara de Lobos - Funchal, encontrava-se consciente e aguardava pela chegada da corporação de Bombeiros Sapadores para ser encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Enquanto esperavava pela equipa de socorro, o homem, que foi projectado alguns metros, acabou por ser levado para o passeio pelo próprio motorista dos HF e posteriormente observado por uma enfermeira que se encontrava fora de serviço.

Para o local seguiu uma ambulância e três elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e o trânsito acabou por ser controlado, visto que a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou rapidamente ao local. Tendo em conta que o autocarro ocupa uma das faixas de rodagem, esta força de segurança monitorizou o trânsito e não houve congestionamentos.