Jorge Gabriel está de férias no Porto Santo e gera interesse pela Ilha Dourada

É um regresso a casa. Assim o define o apresentador de televisão, Jorge Gabriel. Confesso apaixonado pelo Porto Santo - o seu destino predilecto para passar férias em território português -, o rosto das manhãs da RTP chegou à Ilha Dourada no último domingo e tem feito questão de mostrar a par e passo a sua estadia nas redes sociais. Tais publicações geraram reacções de diversas figuras públicas, entre elas do futebolista Adrien Silva, do radialista e também apresentador Pedro Fernandes, da jornalista da TVI, Patrícia Matos, ou das colegas Isabel Ângelino, Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo.

Ainda antes da partida, Jorge Gabriel já recorria às redes sociais para anunciar a sua partida. "Está quase meu paraíso. Amanhã a esta hora estarei na Ilha Dourada. Que saudades, e como preciso da tua serenidade meu Porto Santo", escreveu o apresentador na legenda de uma foto captada na praia da ponta da Calheta. O 'post' motivou logo as reacção de Pedro Fernandes e Isabel Ângelino. Por um lado, o humorista vincou que "está quase" para também passar férias na ilha, ao passo que a apresentadora reagiu com um "não vale fazer inveja".

O apresentador d'A Praça fez questão de, à chegada, realizar um vídeo em directo no Instagram para mostrar aquilo que os seus quase 50 mil seguidores poderão encontrar no Porto Santo, este Verão. Jorge Gabriel destacou o areal, a temperatura da água e deu dicas para que os portugueses encontrem viagens mais baratas.

Os portugueses precisam mesmo de vir ao Porto Santo. Já sei o que dirão. Que os preços das viagens são muitas vezes incomportáveis e têm razão. Mas, existem várias alternativas que podem ser uma solução para a vossa vinda. Há voos em companhias low-cost para a Madeira e depois apanhando o Lobo Marinho podem vir até cá e ter esta experiência, nem que seja uma vez na vida. Esta é uma praia única. A areia é terapêutica e muitas pessoas vêm para aqui para ultrapassarem as suas mazelas. Jorge Gabriel, apresentador de televisão

No domingo, foi até ao hotel Vila Baleira encontrar-se com amigos e a praia estava com a areia “como há muitos anos já não via”, o que é “uma óptima notícia, principalmente para quem cá vem”. Jorge Gabriel evidenciou que “há espaço para toda a gente” no areal e que “nunca” teve de andar tanto para chegar ao mar. “Este ano está a verdadeira loucura com tanta areia”, regozijou-se, antes de convidar mais uma vez os portugueses a fazerem férias no Porto Santo, mesmo nos meses de Setembro e Outubro, altura do ano que oferece “tarifas mais baratas”.

Entretanto, na segunda-feira o comunicador recebeu o resultado do teste à covid-19, realizado no aeroporto do Porto Santo. Na publicação, Pedro Fernandes assumiu que ia fazer o teste antes da viagem depois de questionar Jorge Gabriel se o havia realizado em Lisboa ou na Ilha Dourada.

Aproveitando para relaxar, o verdadeiro embaixador do destino também já deu um 'salto' até "um dos melhores campos de golfe da Europa" e motivou reacção do internacional português, Adrien Silva. Pelo meio das tacadas, deparou-se com um coelho. "Para quem já esteve em extinção na ilha...", observou.

Ao longo deste descanso, Jorge Gabriel já se estendeu na toalha para ler uma obra de Mia Couto e jantou no restaurante Porto dos Frades.