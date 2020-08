Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com Jorge Gabriel no Porto Santo, veja o vídeo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se com o apresentador de televisão, Jorge Gabriel, que também está de férias no Porto Santo.

"Só dois dias não chegam", disse o apresentador de televisão a Marcelo, incentivando-o a gozar mais dias de férias na 'Ilha Dourada'.

Jorge Gabriel revelou que irá estar durante um mês de férias no Porto Santo. "Mas também não sou Presidente da República", brincou, provocando a gargalhada geral.

O apresentador de televisão convidou Marcelo Rebelo de Sousa para jantar que, por sua vez, respondeu que hoje recebeu "10 convites". "Mas depois falamos", disse o Chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ontem ao Porto Santo. Hoje, durante as comemorações do Dia da Cidade, que decorreram no centro de Vila Baleira, foi novamente a banhos e aproveitou para passar pelo areal dourado. Mais tarde, foi provar as bolas de Berlim, onde encontrou-se com Jorge Gabriel.

O Chefe de Estado, que irá ficar no Porto Santo até sábado, aproveitou ontem para comer as famosas 'lambecas', sob o olhar atento de inúmeras pessoas que queriam tirar uma 'selfie' para mais tarde recordar. Depois, dirigiu-se a uma das barraquinhas locais e aproveitou para fazer uma poncha tradicional, com uma 'ajudinha'.