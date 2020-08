Este foi um dos vídeos que chegou à Câmara Municipal do Porto Santo e que a autarquia diz já ter enviado para as autoridades competentes.

No vídeo pode ver-se um menor de idade (imagens foram editadas pelo DIÁRIO de forma a ocultar a identidade do adolescente) a pontapear até arrancar uma papeleira na via pública.

Como noticiou o DIÁRIO, os actos de vandalismo na ilha do Porto Santo têm sido uma constante nos últimos tempos. Uma situação que motivou um alerta por parte da Câmara Municipal do Porto Santo, que repudia estas atitudes.

Cadeiras, sinais de trânsito e caixotes de lixo têm sido destruídos, o que tem também preocupado os empresários do concelho.

“Informamos que todas as imagens e vídeos reportados a este Município foram enviados às autoridades competentes. Não podemos aceitar, nem tolerar estes comportamentos altamente censuráveis”, escreveu a autarquia na sua página de facebook.