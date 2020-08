PSP dá os parabéns aos vencedores do Rali Vinho Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recorreu ao Facebook para parabenizar os vencedores do Rali Vinho Madeira, que decorreu no passado fim-de-semana, do qual saiu vencedor a dupla Miguel Nunes/João Paulo.

Aproveitando o facto de o co-piloto de Miguel Nunes ser agente principal da PSP e navegador da equipa vencedora, fez questão de dizer que "a Polícia de Segurança Pública, além de assegurar o policiamento do evento, esteve também representada no lugar mais alto do pódio através do João Paulo".