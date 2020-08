Miguel Nunes vence RVM e torna-se no 5.º madeirense a conquistar a prova

Miguel Nunes acaba de vencer, pela primeira vez na sua carreira automobilística, a 61.ª edição do Rali Vinho Madeira. A bordo de um Skoda Fabia R5 Evo e navegado por João Paulo, o piloto torna-se também no 5.º madeirense a conquistar a prova rainha do asfalto madeirense.

Depois de Zeca Cunha (1964), João Clemente Aguiar (1975), Vítor Sá (2004) e Alexandre Camacho (2017, 2018 e 2019), Miguel Nunes junta-se ao lote restrito de madeirenses a vencer o Rali Vinho Madeira desde o início da prova, em 1959.