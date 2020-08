Saúde acima de todas as notícias

O tema principal dos jornais generalistas nacionais desta segunda-feira, 17 de Agosto de 2020, apontam a um 'alvo', a Saúde.

No Correio da Manhã é a "Tragédia em Reguengos de Monsaraz: Médicos relatam horror em lar de idosos", mas também o "Homicida sem telemóvel fora do radar das autoridades", a "PJ pede ajuda na caça a violador de queima do Porto" e o "Golpe de 358 mil euros: Militares burlam com óculos de sol" a terem maior destaque.

Noutro jornal, o Público, o título principal é a de que "Mais de 40% dos doentes esperam por uma cirurgia fora do prazo aceitável", embora na foto de destaque é "Um coro de 200 mil vozes mandou uma mensagem a Lukashenko: 'Demite-te!'". No mesmo jornal menção ainda para Stefano Scarpetta, director da OCDE para os assuntos laborais, que afirma: "No curto prazo, sectores ainda muito afectados pela crise têm de continuar a ser apoiados pelo Estado".

No jornal i é o mesmo tema da saúde pública: "Lar de Reguengos: Aperta-se o cerco à ministra Ana Mendes Godinho" e com uma outra notícia 'relacionada': "Covid-19: Região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo", mas também "As histórias dos tripulantes da TAP que estão na lista das dispensas: 'É devastador. Sentimos que somos apenas um número'".

No mesmo jornal dá-se conta de que a Assembleia da República "tenta vender moradia na Madeira há sete anos", com uma foto a acompanhar o dito imóvel.

No Jornal de Notícias é a "Falta de investimento em saúde mental potencia homicídios" que faz a manchete, mas também um grande destaque à "Segurança Social deixou milhares sem subsídio social de desemprego" e o tema racial, em voga por estes dias: "Paz contra a intolerância: Porto e Lisboa saíram à rua em manifestações em que não se verificaram incidentes".

No Negócios é mais a política, nomeadamente uma sondagem em que a "Direita apanha PS nas intenções de voto" e a Economia, no qual o "Aeroporto de Lisboa retoma 50% dos voos", entre outros temas próprios de um jornal da especialidade.

Nos desportivos, tanto A Bola, como o Record, bem como O Jogo, dão destaque às transferências e em que um nome ressalta, a de Edinson Cavani, jogador uruguaio que estará bem perto de assinar pelo Benfica. "Cavani está a chegar: Uruguaio deixou ontem Montevideu numa viagem que terminará na Luz", diz A Bola; "Cavani a caminho: Saiu ontem do Uruguai rumo a Madrid e segue...para Paris", escreve o Recorde, enquanto O Jogo, embora fale do mesmo tema, dá maior destaque a "'Quem não gostava de jogar no FC Porto?', Zaidu quer dar o salto na carreira e falou a O Jogo sobre o interesse do campeão nacional".