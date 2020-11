Fundo de Recuperação em risco destacado nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Homicida de pai e irmã caçado no confinamento: Andou 70 km para comprar droga depois do crime"

- "Aumento de casos agrava pressão nos hospitais: Número de mortos bate novo recorde com 91 vítimas. Pneumologistas denunciam más condições para doentes"

- "Anunciada novo vacina com eficácia de 94,5%"

- "Marta portadora de covid existe no norte do país"

- "Subsídio dos restaurantes sem regras: Pré-registo começa hoje. Protesto em Vila Real"

- "Conflito atrasa milhões: Hungria trava bazuca europeia"

- "F-16 Força Aérea na Polónia: Missão portuguesa vigia russos"

- "Urna com fita adesiva: Confusão com votos do Benfica"

- "FC Porto: Brahimi custou mais de 12 milhões"

- "Trinta vítimas: 3 mulheres carteiristas atacam idosas em Lisboa"

- "Cashball: Denunciante acusado de corrupção"

Público:

- "Há 27 concelhos que têm mais de mil casos por 100 mil habitantes -- Médicos querem parar cirurgias não urgentes"

- "'Bazuca' europeia: Hungria e Polónia travam Fundo de Recuperação"

- "Negociação: Trabalhadores em 'lay-off' vão receber salário a 100%"

- "Queixas na FIFA e na PJ: Vitória de Setúbal acusa ex-dirigentes de desvio de fundos"

Jornal de Notícias:

- "Tribunal da Relação considera ilegal quarentena da DGS"

- "Covid-19: País em risco elevado trava comércio"

- "PGR exige informação sobre casos mediáticos"

- "Europol: PSP tem lista de duas mil pessoas com armas ilegais em casa"

- "Homicídios: Confessou ter matado o pai e a irmã grávida com 50 facadas"

- "Comunicações: Preços aumentam e qualidade do serviço diminuiu"

- "Grande Porto: Seis mil famílias à espera de um teto"

- "FC Porto: Taremi ganha titularidade na Taça"

- "Benfica: Jesus abre porta de saída a Weigl"

Jornal i:

- "Concelhos mais afetados superam em muito os 240 casos por 100 mil habitantes"

- "PSD em águas agitadas: 'Muito dificilmente haverá uma geringonça de direita sem envolver o Chega"

- "Hotelaria desesperada com falta de clientes: 'Hotéis podem ser transformados em centros de dia ou residências assistidas'"

- "Covid-19: Uma nova vacina que deixa o mundo mais esperançoso"

- "BE e PCP pedem medidas urgentes para apoiar restauração"

- "Anacom acusa operadoras telefónicas de aumentarem mensalidades"

- "Hotel da Betesga nasce em dois edifícios classificados"

- "Sapato perdido de Maria Antonieta vendido por 43.750 euros"

Negócios:

- "Código QR nas faturas vai dar benefício fiscal"

- "Banca já pôs de lado 1,9 mil milhões para enfrentar a crise"

- "ASF admite regular seguros de saúde"

- "Vacina vai continuar a suportar aposta no risco"

- "BBVA e Sabadell preparam mega fusão em Espanha"

- "Os bancos portugueses na encruzilhada angolana"

- "Indústria: Vizelpas 'filam' investimento de 42,5 milhões em Guimarães"

Record:

- "Benfica: Weigl diz basta: Alemão está insatisfeito com a condição de suplente e quer sair"

- "Sporting ilibado: Só Paulo Silva é arguido no processo Cashball"

- "Croácia-Portugal: 'Para nós é uma catástrofe', Fernando Santos e a eliminação"

- "FC Porto: Corona guardado para Marselha"

- "Frase atribuída ao ministro da Educação: Barganha confirma: 'Benfica acima da lei'"

- "V. Guimarães: Bruno Varela: 'No Benfica cometi um erro e passei a 3.ª opção'"

O Jogo:

- "Hulk quer voltar: Regresso do avançado ao FC Porto já em janeiro está a ser ponderado"

- "Croácia-Portugal: Santos refuta falta de ambição"

- "Sporting: Tão bom que criaram uma equipa para ele: Reportagem O Jogo em Trás-os-Montes à procura das raízes de Pedro Gonçalves"

- "Caso Cashball: PJ confirma tentativas de corrupção... mas só acusa o denunciante e deixa cair ligação aos leões"

- "Benfica: Inter pergunta por Darwin"

- "V. Guimarães: Henriques corta nos extremos"

- "Ciclismo: Do zero ao topo das provas de pista em onze anos"

A Bola:

- "Darwin surpreende Tabárez: Selecionador uruguaio avaliou ontem, a pedido de A Bola, o jovem avançado do Benfica"

- "Lucas Veríssimo, um líder a caminho da Luz"

- "Leão ilibado no processo Cashball"

- "Croácia-Portugal: Uma questão de orgulho"

- "FC Porto: Dívida de Euro1,8 milhões por Brahimi leva Doyen a pedir penhora de bens"