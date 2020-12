“É tempo de afirmar qual é o futuro que queremos para o Funchal”, sublinha PSD

Assembleia Municipal Extraordinária, convocada pelo PSD para esta quarta-feira, dia 9 de dezembro, abre espaço a que, pela primeira vez, se realize um debate sobre o Estado da Cidade do Funchal. Um debate inédito onde será analisada a governação da cidade, os principais constrangimentos e dificuldades que a mesma enfrenta e, sobretudo, soluções concretas e efetivas que faltam nas 10 freguesias do concelho

Os deputados Municipais eleitos pelo PSD requereram um debate – que se inicia, amanhã, pelas 9 horas, na CMF – que visa analisar, em sede de Assembleia Municipal Extraordinária, o Estado da Cidade do Funchal.

Uma iniciativa inédita que, conforme sublinha o deputado municipal João Paulo Marques, “é mais do que oportuna no momento que atravessamos e numa altura em que se definem prioridades para o próximo ano, num concelho que há muito deixou de atender ou mesmo valorizar as necessidades dos seus Munícipes e das suas dez Freguesias, necessidades essas que, também aqui e, nesta ocasião, serão pública e democraticamente explanadas”.

É fundamental “que, em conjunto, possamos olhar para o presente e definir qual é o futuro que desejamos para o Funchal”, reforça o Social-democrata, deixando claro que “o caminho que tem vindo a ser seguido, pelo Executivo Municipal, não é, de todo, o mais acertado e que é tempo de passar das intenções às ações, até como resposta efetiva e concreta às situações que já existiam e que agora se viram agravadas pela pandemia”.

“É preciso que saibamos construir um projeto de futuro para o Funchal, projeto esse que não se compadece com anúncios avulsos nem, muito menos, com a permanente contradição de quem tudo promete e nada cumpre”, vinca o deputado municipal, sublinhando que a pandemia veio inverter prioridades e que é preciso que, de uma vez por todas, se olhe para o concelho do Funchal como um todo, tirando partido de cada uma das freguesias e sabendo investir nas pessoas – que não podem continuar sem resposta, muito menos agora, às suas necessidades – mas, também, na própria cidade, à qual é fundamental que se devolva a tranquilidade, a segurança, a qualidade e a dinâmica de outros tempos”.

João Paulo Marques que adianta que o PSD irá apresentar, nesta Assembleia Municipal Extraordinária e relativamente às freguesias, tanto o trabalho desenvolvido pelas Comissões Políticas Social-democratas, ao longo do ano, quanto as exigências e os investimentos que as mesmas precisam para que seja de uma vez por todas definido um modelo de atuação que garanta a melhoria das condições de vida das populações que nelas residem.