Aberto concurso para ‘Apresentador do PodCast JSD/Madeira’

Está aberto o concurso ‘Apresentador do PodCast JSD/Madeira’, iniciativa integrada no âmbito da Reforma Digital aprovada no último Congresso Regional da estrutura, que visa a criação de um novo programa de conteúdo político e pessoal, em formato Podcast, a ser lançado em 2021.

O Concurso pretende escolher uma pessoa para conduzir as emissões do PodCast a apresentar no próximo ano e destina-se a todos os jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, naturais e/ou residentes na Região, militantes ou candidatos a militantes da JSD/Madeira, com ou sem experiência neste formato.

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 18 de Dezembro, para o email [email protected] contendo um vídeo entre um a dois minutos, em que é simulada a apresentação do início do programa, uma sugestão de entrevistado e o porquê da escolha para apresentador, entre outros critérios que constam do Regulamento publicado na página da JSD/Madeira.

Caberá ao júri seleccionar os trabalhos apresentados, entre 19 e 23 de Dezembro, assim como os candidatos que estiverem em melhores condições de assegurar o conteúdo que se pretende vir a desenvolver, ao que se segue uma prova-piloto e a decisão final, prevista até ao dia 11 de Janeiro de 2021.

“Ao mesmo tempo que ajustamos os nossos meios para criar um novo programa tendente a dar a conhecer personalidades que se destacam na Madeira, tanto na sua actividade política ou militância como noutro tipo de contributos que tenham permitido/sustentado a evolução da nossa Região, estamos, também, a valorizar novos talentos e a promover novas experiências e capacidades junto dos nossos jovens”, afirma o Líder da JSD/Madeira.

Bruno Melim adianta que este é apenas um dos vários exemplos de iniciativas que serão desenvolvidas pela estrutura que lidera, rentabilizando e tirando o melhor partido do digital, “particularmente num ano eleitoral em que as redes sociais e as plataformas digitais serão excelentes aliados à atividade partidária”.