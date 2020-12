Para assinalar o seu 110.º aniversário, o Clube Desportivo Nacional apresenta um livro infantojuvenil sobre a história da colectividade,

Da autoria de Andreia Micaela Nascimento, e com edição da Imprensa Académica, o livro 'Mágicos da Choupana', combina ficção com dados históricos e factuais, perpassando os maiores feitos e conquistas do Nacional, numa viagem que parte do Campo do Brás com destino à Choupana.

Com mais de 25 anos de sócia, a autora assume que “a narrativa apresenta ligeiros apontamentos biográficos e que o enredo, ficcional, mais não é do que uma estratégia para revelar as circunstâncias de um conjunto de acontecimentos reais que marcaram a atividade ininterrupta do Nacional desde 1910”.

A fundação do clube, a construção do Estádio dos Barreiros, as presenças olímpicas, a passagem do melhor jogador do mundo pelas escolas de formação do clube, os eventos culturais dos anos 60, os recordistas na natação e na ginástica e a presença nas competições europeias de futebol são alguns dos acontecimentos narrados.

De referir que o livro tem coordenação científica de Ricardo Serrado, um dos primeiros historiadores a dedicar-se ao estudo histórico-filosófico do desporto em Portugal.