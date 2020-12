China e Nepal anunciam que Monte Everest tem 8.848,86 metros de altura

A China e o Nepal anunciaram hoje que o Monte Everest tem 8.848,86 metros de altura, pondo fim a uma discrepância nas medições feitas pelos dois países.

"A altura do Monte Everest é de 8.848,86 metros", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, num anúncio conjunto, durante uma videoconferência com o homólogo do Nepal, Pradeep Gyawali.

A nova altura oficial é ligeiramente superior à medição anterior realizada pelo Nepal e cerca de quatro metros a mais do que a medição feita antes pela China.

A nova altura foi acordada depois de os dois países enviarem agrimensores, os profissionais aptos a demarcar e medir terrenos, para os seus respetivos lados da montanha, nos últimos dois anos.

Havia um debate sobre a altura real do pico e a preocupação de que este tivesse encolhido após um grande terremoto, ocorrido em 2015.