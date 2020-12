Ordem dos Arquitectos apela a medidas de maior protecção do património edificado

A Ordem dos Arquitectos - Secção Regional da Madeira - “discorda por completo da forma como os trabalhos de renovação das fachadas do edifício ‘Hotel Quinta do Sol’ estão fundamentados, pois considera que a intervenção em causa desvirtuou de forma permanente algumas das características fundamentais da arquitectura e do valor cultural e identitário do edifício, um dos mais emblemáticos e mais belos da obra do arquiteto Raúl Chorão Ramalho”.

A posição foi manifestada através de comunicado, assinado pelo vice-presidente Miguel Mallaguerra, onde a Ordem também dá conta de ter escrito duas cartas abertas. Uma foi dirigida ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, “apelando a que sejam tomadas medidas de maior protecção do património edificado e cuja qualidade arquitectónica tem o devido merecimento mas não se encontra ainda classificado nem como Imóvel de Interesse Público nem como Imóvel de Interesse Municipal”.

A outra carta seguiu para “o Senhor Estevão Neves, igualmente dando conta do desagrado pela forma como foi desrespeitada a obra de Raúl Chorão Ramalho, destacada figura da geração de arquitetos modernistas portugueses”.