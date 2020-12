A ARM - Águas e Resíduos da Madeira revela que haverá interrupção do abastecimento de água potável em Câmara de Lobos. Em causa estão os trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho, que visam diminuir as perdas de água.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Lourencinha, Ribeiro Real e Fajã, e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Covão, Panasqueira e Vargem, no dia 07 de Dezembro, entre as 09 e as 13 horas;

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Nogueira e Pedregal e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio do Garachico, no dia 09 de Dezembro, entre as 09 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Nogueira, no dia 09 de Dezembro, entre as 11 e as 15 horas.

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Nogueira e Pedregal, no dia 10 de Dezembro, entre as 09 e as 13 horas.