Abastecimento de água interrompido esta sexta-feira no Estreito de Câmara de Lobos

Na próxima sexta-feira, dia 31 de Julho, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, haverá interrupção do abastecimento de água potável, na freguesia do Estreito, informa a ARM - Águas e Resíduos da Madeira.

A intervenção que visa "diminuir as perdas de água" irá decorrer entre as 9 e as 12 horas, e afectará no sítio da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.