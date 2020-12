Um homem vítima de queda, junto à igreja do Seixal, foi esta tarde transportado, em ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, directamente para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, acompanhado pela Equipa Médica de Intervenção Rápida – EMIR.

O indivíduo, que se julga sexagenário, ficou inanimado ao cair, motivo pelo qual além de soar o alerta no quartel dos bombeiros em São Vicente, foi também accionada a EMIR.

Desconhece-se a gravidade do ferido, embora o mesmo já tivesse recuperado os sentidos quando deu entrada no Hospital Central do Funchal.