Homem cai para dentro de ribeiro em Gaula

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se a proceder ao resgate de um homem que caiu para o interior de um ribeiro, em Gaula.

A vítima terá sofrido uma queda de aproximadamente 7 metros, quando se encontrava na ER206. As primeiras informações dão conta de que a vítima terá uma fractura numa perna, mas encontra-se estável e consciente.

Uma ambulância da corporação local está no teatro de operações, bem como um carro de apoio. Já os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestam apoio com uma equipa de resgate em montanha.

Também uma equipa da EMIR prestará socorro ao homem, assim que for retirado do interior do ribeiro.