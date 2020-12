Regulamentação do Estado de Emergência aplica-se apenas ao território continental

Desta vez, a regulamentação do Estado de Emergência, feita pelo Conselho de Ministros, é clara quanto ao âmbito territorial de aplicação. O comunicado do encontro explicita: "Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, em todo o território nacional continental, no período entre as 00:00h do dia 9 de Dezembro de 2020 e as 23:59h do dia 23 de Dezembro, assim como as medidas aplicáveis considerando a eventual renovação do mesmo."

No entanto, como o decreto do Presidente da República se aplica a todo o território nacional, o Estado de Emergência vai vigorar na Região e deixa margem às autoridades regionais para aplicarem as medidas mais convenientes e adaptadas à Região.

São estas as medidas reveladas pelo comunicado do Conselho de Ministros e relacionadas com a pandemia:

"O decreto mantém, no essencial, as regras atualmente vigentes, estabelecendo medidas especiais para o período do Natal e do Ano Novo, para vigorar entre as 00:00h de 24 de dezembro e as 23:59h de 7 de janeiro de 2021. Entre estas, destacam-se: