Ventania deita abaixo cabo de telecomunicações no Caniçal

Provavelmente devido à influência do vento forte que se tem feito sentir na zona leste e que já esta manhã ‘soprou’ com rajadas de até 79 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço, um cabo aéreo de telecomunicações, na Rua das Feiteirinhas, no Caniçal, desprendeu-se na última hora, ficando suspenso sobre a via pública.

A ocorrência foi comunicada, ao início da tarde, aos Bombeiros Municipais de Machico, que foram ao local avaliar e sinalizar a situação, enquanto aguardam pela chegada de equipa da operadora responsável, para regularizar a situação.