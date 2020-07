Obras entre Praia Formosa e Subestação do Amparo condicionam trânsito

A EEM- Empresa de Electricidade da Madeira S.A. anunciou hoje que os trabalhos realizados no âmbito da empreitada de rede de condutas para infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações entre a Praia Formosa e a Subestação do Amparo, encontram-se praticamente concluídos, faltando apenas proceder ao lançamento do tapete final de asfaltagem.

Este último trabalho deverá iniciar-se amanhã, dia 23 de Julho, podendo implicar algum condicionamento de trânsito, informa a EEM através de um comunicado de imprensa.

Face aos transtornos causados, a Empresa de Electricidade da Madeira apela "à compreensão de todos", e em particular, à dos condutores, lembrando que "esta é uma obra vital para o desenvolvimento económico e social da Região".

A nova ligação em cabo submarino que ligará a Madeira ao continente Português, através do cabo internacional Ellalink que interliga a Europa à América do Sul, deverá estar em serviço em Abril de 2021.

Com este cabo internacional, a Região vai poder dispor de mais e melhores redes de comunicação em fibra óptica.