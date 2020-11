Nuno Nunes, professor universitário do ITI/ LARSYS, considera que “o futuro da energia é a digitalização da rede”

Abordando a sua “influência neste mundo da electricidade por razões familiares”, Nuno Nunes realçou que é possível “antecipar o que pode ser o futuro daqui a 20, 30 anos, se pensarmos na digitalização de serviços como electricidade, e outros sectores como as telecomunicações e mesmo os media, e na possibilidade das pessoas poderem contribuir para essas redes”.

O professor universitário entende que “só com o envolvimento dos utilizadores da energia” será possível atingir os 50% de penetração na área de renováveis, traçados como objectivo para o futuro próximo.

“Será possível se os consumidores se transformarem em produtores e nós tivermos capacidade para integrar em grande escala a produção em pequenas comunidades.”

"Região com diminuição de emissões na ordem dos 24% entre 2005 e 2018"

As conferências “Pensar o Futuro” estão de volta. Esta terça-feira, cinco oradores traçam cenários para as energias renováveis e os modelos mais adequados na Região: Nuno Nunes, professor universitário do ITI/ LARSYS, Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), Agostinho Figueira, director do gabinete de estudos da Empresa Electricidade da Madeira e Fernando Henriques, Diretor de Planeamento e Análise de Investimentos da Electricidade dos Açores.

