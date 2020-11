Jornais destacam confinamento

Eis os títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Justiça no rasto de 'offshore' do futebol: Contratos do Benfica, Santa Clara, Moreirense e Aves sob suspeita"

- "Escândalo de Tancos: Marcelo confirma pressões a Azeredo"

- "Governo dá esmola de 20% a restaurantes: Semanas de confinamento contam para a atribuição de subsídio"

- "Centros comerciais, hipermercados e supermercados com mais de 200 m2 fecham a partir das 13h00 ao fim de semana"

- "Lista negra sobe para 191 concelhos. CM mostra mapa"

- "Norte, Centro, Alentejo e Algarve com novos municípios atingidos"

- "Pedófilo da Amadora: PJ procura mais vítimas de predador sexual"

- "Legionella no Norte: Falta de técnicos atrasa deteção de foco mortal"

- "Tinha 84 anos: Emigrante português degolado em França"

Público:

- "Governo confina 191 concelhos e fecha comércio e restaurantes"

- "Marcelo soube da encenação de Tancos pela PGR em julho"

- "Governo propõe medidas para PCP viabilizar Orçamento"

- "Mutilação genital feminina em tribunal pela primeira vez"

- "Brisa perdeu quatro mil carros por dia num trimestre"

- "Bolsonaro não deve repetir a onda de 2018 nas municipais"

- "Lisboa: Lobo Antunes discute com câmara futuro do seu acervo"

- "Natal e fim de ano: Lisboa sem concerto no Terreiro do Paço e Porto sem fogo-de-artifício"

- "Wong Kar-Wai: O regresso em cinco filmes"

Jornal de Notícias:

- "Estado paga 8.400 euros aos privados por cada doente covid"

- "Hipermercados e shoppings fecham à uma da tarde ao fim de semana"

- "Polícia: Maus-tratos a descendentes de africanos são frequentes"

- "Transportes: Tarifa única intermunicipal tornará táxis mais baratos"

- "Norte: Casa do Artista há 17 anos à procura de financiamento"

- "Produtores de fumeiro saltam das feiras para o mercado digital"

- "FC Porto: Pinto da Costa arrasa DGS pela falta de público"

Jornal i:

- "José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal: 'As pessoas escondem sintomas'"

- "País em confinamento quase total: 'É mesmo para ficar em casa'"

- "O afundanço da restauração e hotelaria"

Negócios:

- "Costa troca as voltas à grande distribuição"

- "Mais um milhão de pessoas em recolher obrigatório"

- "IAPMEI teve rutura de tesouraria e deixou de pagar às empresas"

- "PS sobe e alarga novo apoio social"

- "Mutualista quer absorver ativos tóxicos do Montepio"

- "Alexandre Solis, CEO da OGMA: 'Acordo com Pratt & Whitney é um mundo que se abre à OGMA'"

- "Subsídio de isolamento não acompanha segunda vaga"

- "Entrevista a António de Castro Caeiro: 'Abriu-se a porta do ressentimento. Essa é uma porta de repetição na história'"

- "Trump está de saída. O trumpismo, não"

- "Vieira de Castro, a família das bolachas"

O Jornal Económico:

- "PS quer 'lay-off' a 100% e alargar novo apoio social a sócios-gerentes"

- "Governo fecha lojas e restaurantes no fim de semana às 13:00"

- "Mercados: Peso das PME 'não penaliza' em excesso o crescimento"

- "Entrevista: 'Não se sabe até quando este Governo conseguirá sobreviver', ex-deputado socialista Vasco Franco"

- "Banca: Caixa vai passar a ter três mulheres na administração no próximo ano"

- "Resultado dos nove meses: Prejuízos do Novo Banco aumentam até setembro, para cerca de 800 milhões"

- "Farmacêutica Janssen lança projeto piloto com empreendedores em Portugal"

- "M&A: Quatro grupos na corrida à compra da concessão do Baixo Alentejo"

Record:

- "Os segredos de Amorim: Conheça os bastidores da liderança do jovem treinador"

- "Benfica: Conselho fiscal do Santos atrasa Lucas Veríssimo"

- "'Guga é parecido com Rafinha', diz Evando Camillato, que o treinou e foi jogador de Jesus"

- "Benfica: Chiquinho quer sair"

- "Mourinho 'liberta' Gedson e segura Vinicius"

- "FC Porto: Otávio disponível para renovar"

- "Sub-21: Portugal-Bielorrússia (3-0): Só falta uma vitória"

O Jogo:

- "'Há uma lufada de ar fresco', João Mário, médio do Sporting, pede calma, mas admite que a vida mudou em Alvalade"

- "Braga: Na pedreira faz-se trabalho de 'grande'"

- "Benfica: Santos assume acordo

- "FC Porto: Mbemba: um título à revelia do drama"

- "Ciclismo: Iuri Leitão histórico no Europeu de pista"

- "Euro'2020: Hungria fecha grupo de Portugal"

A Bola:

- "Há três vagas na Champions, queremos uma delas', cauteloso João Mário não fala do título, mas traça objetivo mínimo para o Sporting"

- "Benfica: Lucas Veríssimo reservado para janeiro"

- "Seleção: Atrás do recorde, Ronaldo tem nova 'vítima' em vista"

- "FC Porto: Pinto da Costa atira-se a António Costa e à DGS"