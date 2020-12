DGS atribui 28 novos casos à Madeira

A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 26 de Dezembro, 28 novos casos de covid-19, passando a assim a contabilizar 1.405 infectados por novo coronavírus desde o início da pandemia, segundo a Direcção Geral de Saúde (DGS).

No boletim, mantem-se o registo de 11 óbitos relacionados com a doença, apesar da das autoridades regionais de Saúde terem avançado esta manhã com a 12.º vítima mortal por covid-19 em território regional.

Descarregue aqui o boletim da da DGS relativo ao dia 26 de Dezembro 2020: