JSD/M apela à dádiva de sangue

Os novos dirigentes regionais da JSD/Madeira, eleitos no passado mês de Novembro, deslocaram-se, nesta quinta-feira, dia 3 de Dezembro, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para doar sangue. Na ocasião fizeram questão de vincar a importância de serem os mais jovens a "dar o exemplo" nestas causas e a assumirem "pequenos gestos que fazem toda a diferença".

“Estamos a falar de um contributo cívico que pode marcar a diferença e salvar vidas e cada um de nós deve fazer a sua parte”, disse, na ocasião, o líder da JSD/M, Bruno Melim, sublinhando a validade destes gestos e a necessidade de garantir dádivas de sangue constantes que salvaguardem o funcionamento, em pleno, deste serviço.

Por isso mesmo, o jovem social-democrata deixou o apelo à sociedade civil para que “continue mobilizada e disponível para ajudar, também por esta via, quem, a qualquer momento, pode precisar desta ajuda”.

Bruno Melim observou também que "existem outras doenças e outras necessidades do ponto de vista da saúde às quais é necessário atender", pese embora o "foco necessário na pandemia covid-19".

A JSD/M relembra ainda que assinou, em 2016, um protocolo o Banco de Sangue, no sentido fomentar o envolvimento e a dádiva de sangue por parte dos mais jovens, assim como, também, a sensibilização para esta causa. Parceria esta que "é para continuar", garante o líder da JSD/M.

Neste âmbito, a JSD/M realizará, ao longo do mês de Dezembro, algumas visitas no exterior do Banco de Sangue.