Licenciamento de armas e explosivos passa a decorrer apenas no Comando Regional da PSP

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública informou que, a partir de 1 de Janeiro, o atendimento ao público para o licenciamento de armas e explosivos, na ilha da Madeira passará a ser efectuado exclusivamente no Núcleo de Armas e Explosivos. O edifício situa-se no Comando Regional, Rua da Infância. n.º 28, no Funchal.

Já para os residentes na ilha de Porto Santo, será efectuado atendimento para licenciamento de armas e explosivos na Esquadra da PSP de Porto Santo, sita à Estrada José António Taboada.