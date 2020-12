Incêndio fere duas pessoas

Duas pessoas ficaram feridas esta manhã num incêndio que deflagrou Rua Nova do Jardim Botânico. Faltava um minuto para as sete quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam o alerta.

O fogo deflagrou na cozinha e as duas pessoas em questão tentaram apagá-lo, tendo conseguido, mas acabaram feridas e foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Segundo as informações disponíveis, não houve exlosão.

Quando os Bombeiros chegaram ao local as chamas já não consumiam a divisão, o trabalho da corporação passa agora por garantir a ventilação.

Para esta operação foram encaminhadas duas viaturas e sete homens, que estão ainda no local.

Neste momento não é possível apurar a gravidade dos ferimentos nem a idade das pessoas feridas neste incêndio.