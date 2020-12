Inscrições abertas para Ultra Skyrunning Madeira 2021

As inscrições para a edição de 2021 da Ultra Skyrunning Madeira (USM) já se encontram abertas.

A sétima edição da prova, que decorreria no presente ano mas foi adiada devido à pandemia, vai decorrer entre 28 e 30 de Maio 2021 e voltará a integrar o circuito mundial.

Nesta edição de 2021, a organização está a cargo da Câmara Municipal de Santana, em parceria com o CDES – Clube Desportivo Escola de Santana.

A prova rainha do evento é a Madeira Sky Race (MSR), pontuável para o circuito e uma das provas do calendário mundial Skyrunner World Series 2021.

A USM é composta por 5 provas de diferentes distâncias: Madeira Sky Race (55,6km 4121m D+), Santana Vertical Kilometer® (4.8Km 1003 D+), Santana Sky Race (23km 1672 D+), Furão Sky Race (13km 655m D+) e a KIDS Santana SkyRace.

Tendo em conta o panorama actual, de pandemia, a organização informa que "as cinco provas terão um número reduzido de inscritos em relação aos anos anteriores, cumprindo assim com as normas em vigor, seguindo todos os padrões de segurança para salvaguardar o bem-estar de atletas, voluntários e organização".