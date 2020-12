França regista 2.960 novos casos nas últimas 24 horas

A França registou 2.960 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma queda notável face aos 8.822 casos notificados no domingo, já que com o período festivo foram realizados menos exames devido ao encerramento de laboratórios.

As autoridades sanitárias informaram que houve 363 mortes no último dia, em comparação com as 175 registadas entre sábado e domingo.

Desde março, 63.109 pessoas morreram no país devido à covid-19.

Nos hospitais, 24.678 pacientes permanecem hospitalizados, mais 25 do que no domingo, com 2.073 deles em Unidades de Cuidados Intensivos, uma subida de 229 nas últimas 24 horas. Ambos os dados consideram também as altas hospitalares, mas o balanço de entradas continua a ser superior.

O governo francês vai analisar na terça-feira a possível imposição de novas restrições para conter a propagação da pandemia, entre as quais está a ser considerado um terceiro confinamento depois do período festivo caso a situação volte a piorar.

A campanha de vacinação contra a covid-19 teve início este domingo numa primeira etapa que vai durar cerca de dois meses e tem como foco os residentes em lares de idosos, quase um milhão de pessoas, antes de vacinar os restantes maiores de 65 anos, cerca de 14 milhões de pessoas, e depois estender o processo ao resto da população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.