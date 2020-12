Pedro Ramos visitou Centro de Rastreio do Aeroporto

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, deslocou-se no início da manhã, ao Aeroporto Internacional da Madeira para agradecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde afectos ao Centro de Rastreio. O governante apresentou cumprimentos natalícios e desejou a todos um "Natal diferente, mas seguro".

"Na véspera de Natal, é importante relembrar a importância do cumprimento das orientações emanadas pelas autoridades de saúde, diminuindo assim o risco de contágio pelo novo coronavírus na região", refere um comunicado do gabinete do secretário.