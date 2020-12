Alvinegros entregam 'prendas' no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Mais uma vez o Clube Desportivo Nacional aliou-se à iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e 'tornou' um Natal especial aos doentes internados no Hospital Nélio Mendonça.

Este ano as medidas sanitárias implementadas no combate à Covid-19 impediram a habitual visita dos atletas do plantel alvinegro ao hospital, mas nem por isso o clube deixou de se associar à iniciativa.

Esta manhã o 'Condor Furacão' foi o responsável por assumir a missão de cumprir a tradição e proporcionar às crianças (e não só!) momentos de felicidade e alegria nesta quadra natalícia.

A nova 'mascote' alvinegra desafiou os atletas da equipa sénior a colaborar, e foi com os donativos destes que se compraram as prendas que o Furacão se encarregou de entregar no Hospital.

De referir que esta iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, surgiu em 1995 o 'Natal Diferente', que consiste na distribuição de presentes aos doentes internados na véspera de Natal, pretendendo tornar menos penosos esses internamentos.

A 24 de dezembro de 2013 a iniciativa chegava ao hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, contando desde logo com a colaboração do CD Nacional.