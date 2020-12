Filas para os testes Covid no Aeroporto da Madeira

Tal como o DIÁRIO deu nota, na edição impressa, hoje continuavam as filas para a realização dos testes à Covid-19 na zona de chegadas do Aeroporto da Madeira. Segundo informações que nos chegaram, o tempo de espera era bem superior a uma hora.

Já ontem a chegada de cinco aviões ao Aeroporto da Madeira, em cerca de 40 minutos, condicionou a operacionalidade da unidade de rastreio e vigilância epidemiológica instalada na principal porta de entrada da Região.

Existiam longas filas na zona de chegadas do aeroporto, com centenas de pessoas a aguardarem pela realização do teste de despiste à covid-19. Outros viajantes também esperavam pela validação do teste realizado na origem.