INE revela hoje défice das contas públicas até ao terceiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai hoje divulgar o valor do défice das contas públicas até ao terceiro trimestre, depois de um saldo negativo de 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre.

Em 23 de setembro, o INE revelou que o défice situou-se em 5,4% do (PIB) no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, acima dos 1,2% registados no período homólogo de 2019.

"Tomando o conjunto do primeiro semestre de cada ano, o saldo das AP [Administrações Públicas] passou de -1,2% do PIB em 2019 para -5,4% em 2020", informou o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional publicadas em setembro.

Segundo referiu o instituto, "este agravamento significativo verifica-se tanto em contabilidade nacional [de -1.221,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2019 para -5.240,3 milhões de euros no mesmo período de 2020] como em contabilidade pública [de -807,8 para -6.965,6 milhões de euros]".

O INE explicou então que o valor das injeções de capital e assunção de dívidas foi, "na sua quase totalidade", destinado a entidades do setor das AP, não afetando, por motivos de consolidação, o saldo deste setor.

Para o conjunto do ano, o Governo prevê um défice de 7,3%, à semelhança do que acontece com a Comissão Europeia (CE) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) tem a previsão mais otimista, apenas uma décima abaixo de Governo, CE e OCDE, com 7,2%, sendo a previsão mais pessimista a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que aponta para um défice de 8,4% no final do ano.