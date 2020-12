O Produto Interno Bruto (PIB) da Região Autónoma da Madeira ultrapassou os 5 mil milhões de euros em 2019, o que acontece pela primeira vez. O indicador que mede o valor da riqueza produzida subiu no ano passado, mas ficou abaixo da média nacional devido à acentuada redução da actividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). A informação consta das Contas Regionais para os anos de 2018 (finais) e 2019 (provisórias), divulgadas hoje pela Direcção Regional de Estatística, em simultâneo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Assim, a informação provisória para 2019 mostra o prolongamento da tendência de crescimento da economia da RAM, com o PIB regional a ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 5 mil milhões de euros, fixando-se mais concretamente nos 5.069,4 milhões de euros. Face ao ano anterior, o aumento foi de 2,6% em valor e de 0,8% em volume. A variação real e nominal do PIB da RAM ficou, de acordo com esta informação provisória (e que só passará a final daqui por um ano), abaixo do observado para o país, quer em termos nominais quer em termos reais, pois a variação do PIB em valor e volume a nível nacional fixou-se em +4,0% e +2,2%, respectivamente.

Segundo a análise das entidades de estatística, “a evolução do PIB da RAM em 2019 foi fortemente condicionada pela componente do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), pois o PIB das empresas sediadas no CINM sofreu um significativo retrocesso face a 2018, sendo que o desempenho do conjunto do resto da economia regional, não obstante os resultados negativos na atividade turística, foi bastante próximo da média nacional”. Por regiões, a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve (+2,6%, em ambas) lideraram o crescimento em 2019, apresentando novamente o Alentejo, o aumento menos expressivo (+0,6%). Em 2019, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional estava avaliado em 4 420,8 milhões de euros, tendo crescido 2,4% em termos nominais e apenas 0,5% em termos reais face a 2018.

Já a informação final para o ano de 2018 revela que o PIB regional atingiu os 4.940,4 milhões de euros, tendo subido 1,3% em termos reais (ou seja excluindo o efeito da variação de preços) face ao ano anterior, e 3,3% em termos nominais. “Não obstante a revisão em alta face à informação de natureza provisória divulgada no ano passado, os dados finais evidenciam que o crescimento da economia da RAM em 2018 foi menos robusto que o observado a nível nacional, pois no país, as taxas de variação real e nominal do PIB foram de 2,8% e 4,7%, respectivamente”, lê-se na mesma análise. Naquele ano, a região do Norte foi a que registou um crescimento real mais pronunciado (+3,7%), encontrando-se no polo oposto o Alentejo (+0,8%).