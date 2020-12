PS Madeira quer saber qual o plano regional de vacinação à Covid-19

Numa altura em que a Madeira se prepara para receber a primeira remessa de vacinas da Covid-19, o Grupo Parlamentar do PS-M considera que a Região deveria apresentar um plano de vacinação que responda às necessidades da população.

“A nível nacional, já sabemos quais sãos os grupos prioritários, mas aqui, na Região, ainda precisamos de saber qual será a estratégia do Governo Regional, nomeadamente quem serão os primeiros a serem vacinados e quais sãos os grupos identificados como prioritários e de maior risco, ou sobre local onde será feita a administração da vacina”, referiu Paulo Cafôfo, salientando que é preciso explicar “o que está previsto em termos de cronograma, em termos de faseamento para a administração desta vacina, e qual a capacidade regional de vacinação diária”.

Ciente de que esta operação está a ser articulada com a ‘Task Force’ nacional e com grupo regional que foi criado para delinear essa estratégia”, entende que os madeirenses já deveriam saber o plano do Executivo madeirense.

“Portanto, quando nós sabemos que para termos um grau de imunização precisamos de ter 60 a 70% da população vacinada, necessitamos que esse plano seja dado a conhecer até para uma maior tranquilidade da população, e para podermos ter a informação necessária daquilo que está a ser preconizado”, sublinhou o presidente PS-M, apelando ao “contributo cívico de toda a população” como forma de “diminuir a propagação do vírus”. Recordou ainda o importante papel que o Governo Regional deverá ter ao “tomar as medidas que mostrem adequadas para o controlo do número de contágios, quando sabemos que estamos numa fase de aumento exponencial dos casos”.