Taiwan regista primeiro caso local em 253 dias

Taiwan registou hoje o primeiro caso de transmissão local do coronavírus desde abril, ao 253.º dia sem contaminação, naquele que é considerado um dos exemplos no combate à covid-19.

As autoridades sanitárias de Taiwan anunciaram que uma mulher na casa dos 30 anos tinha dado positivo.

Segundo as autoridades, a mulher esteve em contacto com um piloto estrangeiro que trabalhava para uma empresa de Taiwan e era portador do vírus.

"O seu caso foi confirmado hoje", apontou o Centro de Controlo de Doenças numa declaração.

Taiwan, que tinha tomado uma decisão precoce de fechar as suas fronteiras e instaurado um regime de quarentena rigorosa, registou apenas 770 casos e sete mortes foram atribuídas à covid-19.

Desde 12 de abril, todos os novos casos de coronavírus na ilha eram importados.

A esmagadora maioria das pessoas que chegam a Taiwan devem ser submetidas a uma quarentena de duas semanas e a um teste negativo, o que até terça-feira tinha impedido os portadores do vírus de o transmitirem à população local.

Os pilotos, por outro lado, só são obrigados a submeter-se a uma quarentena de três dias, ou quarentena domiciliária, quando regressam do estrangeiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.