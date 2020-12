CMF adjudicou maior obra de modernização de redes de água da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou hoje, em Reunião de Câmara, a adjudicação da 2.ª fase da obra de 'Controlo e Monitorização de fugas nas redes de águas, associada ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal', a qual representará um investimento de 9,2 milhões de euros.

A obra será comparticipada em 45% pelo programa comunitário POSEUR e o restante financiamento será garantido por um empréstimo bancário contraído pela CMF. A obra, que já tem visto do Tribunal de Contas, terá um prazo de 730 dias a partir do momento em que for para o terreno, ao passo que a 1ª fase já decorre desde março, em São Martinho, Santo António e São Roque.

“A 2.ª fase do projecto irá abranger as restantes freguesias do Funchal, que representam 60% da rede, pelo que será a maior obra de modernização de redes de água da Madeira, a partir do próximo ano. Naquilo que nos compete, estamos a fazer tudo por um futuro melhor em termos económicos, ambientais e de eficiência do serviço para todos os funchalenses”, explicou.

Miguel Silva Gouveia enalteceu que “mesmo perante os constrangimentos que são do conhecimento de todos, com uma crise de saúde pública que tem tido um impacto severo nas receitas camarárias, o Funchal continua a mostrar trabalho e a procurar activamente soluções que permitam prosseguir o desenvolvimento sustentado de que a cidade precisa".

Para o Presidente, “o investimento na modernização das redes de águas do Funchal é verdadeiramente uma aposta do concelho para a próxima geração e, no final do tempo de implementação e maturação da 2.ª fase do proje.to, que tem cerca de 426 km de extensão de condutas principais e 25.680 ramais, poderemos atingir uma poupança anual de cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água face ao consumo atual, o que é notável".