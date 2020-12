Jorge Jesus lidera confronto directo com Sérgio Conceição

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, manda nos confrontos diretos com o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, que já foi seu jogador, em vésperas do 16.º duelo, na quarta-feira, para a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol.

No Municipal de Aveiro, os dois técnicos lusos vão retomar um duelo que aconteceu 15 vezes entre 2011/12 e 2017/18, com sete triunfos de Jesus e quatro de Conceição, que 'pontuou' na maioria das vezes, pois registaram-se também quatro igualdades.

A 42.ª edição da Supertaça será, porém, o primeiro confronto entre ambos com 'vista' para um troféu, e apenas o segundo em campo neutro, depois do embate das meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, disputado no Estádio Municipal de Braga.

Então, nas meias-finais de uma prova que o FC Porto 'teima' em não conseguir conquistar, os 'leões', de Jesus, bateram os 'dragões' no desempate por grandes penalidades (4-3), num jogo que não teve qualquer golo nos 90 minutos.

Nessa temporada, aconteceram, aliás, cinco jogos entre ambos, o último na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em 18 de abril de 2018, num embate também decidido a favor do conjunto de Jorge Jesus na 'lotaria' dos penáltis (5-4).

Depois de uma derrota no Dragão por 1-0, o Sporting respondeu com idêntico resultado em Alvalade, graças a um golo do central uruguaio Coates, aos 84 minutos, forçando o prolongamento, que nada adiantou.

Nos jogos do campeonato, Sérgio Conceição levou a melhor sobre Jorge Jesus, ao empatar a zero em Alvalade e vencer em casa por 2-1, à 25.ª jornada, numa época em que os portistas acabaram campeões, negando o 'penta' ao Benfica, de Rui Vitória.

Antes de defrontar por cinco vezes Conceição como treinador do Sporting, Jesus cumpriu 10 ao comando do Benfica, frente a um jovem técnico que orientou, nesse período, Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

O primeiro duelo aconteceu em 23 de março de 2012, com Conceição a liderar o conjunto algarvio e a conseguir 'anular' os 'encarnados', num embate em que o médio argentino Pablo Aimar foi expulso, aos 62 minutos, deixando o Benfica com 10.

Nos outros dois jogos, já em 2012/13, os 'encarnados' impuseram-se por 2-0 na Luz, para o campeonato, e por 2-1 em Olhão, para a primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga.

Em 2013/14, o atual treinador portista rumou à Académica e não conseguiu pontuar face aos comandados de Jesus, que venceram os dois encontros do campeonato por claros 3-0.

Na época seguinte, Conceição 'subiu de posto', rumando ao Sporting de Braga e 'vingou-se', com dois triunfos consecutivos por 2-1, primeiro em casa, para o campeonato, e depois na Luz, afastando o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal.

A última 'palavra' ainda foi, no entanto, de Jesus, que venceu em casa o jogo da segunda volta do campeonato, por 2-0.

Em 2015/16, os dois técnicos mudaram para os rivais, Jesus para o Sporting e Conceição para o Vitória de Guimarães e o primeiro duelo foi o mais desequilibrado dos 15, com os 'leões' a golearem em casa por 5-1 na ronda 7 da I Liga.

Na segunda volta, a formação 'leonina' perdeu dois preciosos pontos no Minho (0-0), ficando com apenas mais um do que o Benfica, que, na ronda seguinte, venceria por 1-0 em Alvalade, com um tento de Mitroglou, no jogo duelo que decidiu o título.

A 12.ª 'final' da Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Benfica, correspondente à época 2019/20, realiza-se na quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, com início às 20:45, à porta fechada, devido à pandemia da covid-19.

<PRE>

- Os 15 jogos entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição:

Época Data Prova Jogo Resultado

17/18 18/04/18 TP/MF2 Sporting (JJ) - FC Porto (SC) 1-0ap, 5-4 gp

02/03/18 LP/25 FC Porto (SC) - Sporting (JJ) 2-1

07/02/18 TP/MF1 FC Porto (SC) - Sporting (JJ) 1-0

24/01/18 TL/MF Sporting (JJ) - FC Porto (SC) 0-0, 4-3gp (Braga)

01/10/17 LP/8 Sporting (JJ) - FC Porto (SC) 0-0

15/16 29/02/16 LP/24 Vitória de Guimarães (SC) - Sporting (JJ) 0-0

04/10/15 LP/7 Sporting (JJ) - Vitória de Guimarães (SC) 5-1

14/15 14/03/15 LP/25 Benfica (JJ) - Sporting de Braga (SC) 2-0

18/12/14 TP/OF Benfica (JJ) - Sporting de Braga (SC) 1-2

26/10/14 LP/8 Sporting de Braga (SC) - Benfica (JJ) 2-1

13/14 23/03/14 LP/24 Benfica (JJ) - Académica (SC) 3-0

01/11/13 LP/9 Académica (SC) - Benfica (JJ) 0-3

12/13 19/12/12 TL/3F1 Olhanense (SC) - Benfica (JJ) 1-2

24/11/12 LP/10 Benfica (JJ) - Olhanense (SC) 2-0

11/12 23/03/12 LP/22 Olhanense (SC) - Benfica (JJ) 0-0

Total:

Jogos: 15.

Vitórias de Jorge Jesus: 7.

Vitórias de Sérgio Conceição: 4.

Empates: 4.

Golos de Jorge Jesus: 21.

Golos de Sérgio Conceição: 8.