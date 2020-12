Presidente do Governo espera "retoma turística" em Dezembro

Miguel Albuquerque está a vislumbrar o "horizonte da retoma" num momento em que "há uma reabertura do Reino Unido no início deste mês" que faz com que o presidente do Governo espere uma "retoma do turismo na Madeira para este período".

O governante falava aos jornalistas à margem da visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, repetindo que as Festas na Madeira vão decorrer dentro do contexto pandémico e do quadro das resoluções de Governo já anunciadas para "conter e evitar concentrações de pessoas".

Lembrando que ainda existem cerca de 70 mil lugares disponíveis nos aviões com destino para a Madeira, Miguel Albuquerque tem esperança de que os períodos de Natal e do Fim do Ano sejam "em termos de turismo, melhor do que foi o de Novembro - muito condicionado pelo encerramento do Reino Unido e dos próprios condicionamentos a que a Alemanha ficou sujeita".

"Penso que vai haver alguma reanimação no sector turístico neste período de festas e, obviamente, também as famílias madeirenses que vão celebrar dentro de um contexto de contenção". O número um do Governo lembrou ainda o regresso dos estudantes e dos emigrantes, apelando a ambos para que cumpram as instruções da Direcção de Saúde e das autoridades de Saúde: "Vamos atravessar um período de alguma retoma, abertura, mas não deixa de ser um dos períodos mais difíceis para a contenção da pandemia".

Questionado sobre se as autoridades de saúde já perderam o rasto aos focos de transmissão na madeira, o presidente do Governo garante que "não há transmissão comunitária". Existem, sim, "algumas cadeias de transmissão activa que, neste momento, estão identificadas e estão a ser controladas"

"O grande risco que corremos é se as pessoas, sobretudo quem regressar do continente, não cumprirem as regras; se houver desorganização ou violação das normas instituídas, por exemplo, para as celebrações; se alguns bares e restaurantes não cumprirem o que está determinado, então vamos ter problemas", alertou.

Já sobre as medidas que estão a terminar, Miguiel Albuquerque afirmou que serão renovadas, incluindo as direccionadas para o desporto: "Acho que atletas, treinadores e dirigentes já perceberam que é para conter o risco".

E no caso da "situação se descontrolar" as medidas serão "mais duras", apontou o governante, lembrando que é isso que o GR pretende evitar.

Durante a visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Miguel Albuquerque agradeceu o desempenho desta equipa que têm em mãos "um papel muito importante no transporte de suspeitos e doentes com covid-19: "Não deixa de ser um risco, por mais que existam condições de segurança", admitiu.