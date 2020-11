Retoma turística é “propaganda do Governo Regional”

O Grupo Parlamentar do PS Madeira não esconde a sua preocupação com a situação do turismo na Região, antevendo meses difíceis e uma retoma a conta-gotas, longe da que foi anunciada pelo Governo Regional.

“Neste momento, vemos que a retoma não é aquela que desejaríamos”, afirmou o deputado Sérgio Gonçalves, numa conferência de imprensa realizada no aeroporto da Madeira, onde constatou que o número de voos com destino à Madeira e ao Porto Santo “tem vindo a decrescer desde que o aeroporto reabriu”.

De acordo com o parlamentar socialista, apenas em Agosto verificou-se um crescimento em relação ao mês de Julho, com cerca de 140 voos semanais. Número que foi diminuindo para 130 em Setembro, 100 em Outubro, 85 em Novembro e agora, “apesar de terem sido apresentados 77 mil lugares para o mês de Dezembro, isso corresponde efectivamente a uma média semanal de cerca de 100 voos, portanto menos 40% do que aquilo que tivemos no mês de Agosto”, frisou o socialista, apontando para uma “situação preocupante”, quando o Governo Regional “insiste numa campanha de propaganda relativamente à retoma que não se está a verificar”, numa altura em que as empresas do sector estão a passar por “inúmeras dificuldades e em que o desemprego, especificamente no sector do turismo, pode vir a decrescer para números assustadores”.

A um outro nível, o deputado socialista afirmou que a estratégia de certificar o destino como “destino seguro contra riscos biológicos2, tem méritos mas “não está a surtir efeito”.

“Por um lado, não surte [efeito] no sector empresarial, que não tem aderido à iniciativa – neste momento temos apenas seis empresas certificadas, o que dá menos de uma empresa por mês certificada no âmbito deste processo da SGS – e, por outro lado, vemos que não há reflexo na chegada de turistas, porque, efectivamente, se o destino é seguro, se isso tem sido o mote para a retoma anunciada pelo Governo Regional, não há razão então para vermos repetidamente o número de frequências semanais, de voos para o aeroporto da Madeira, a reduzir substancialmente”, sustentou Sérgio Gonçalves.