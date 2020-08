Saúde e construção lideraram contratos públicos na Madeira

Saúde e construção lideraram contratos públicos. Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, onde revelamos que a adjudicação de 3,9 milhões de euros para a requalificação do Matadouro do Funchal foi a maior do primeiro semestre do ano. Advogados de fora da Região dominaram nas assessorias jurídicas.

Outros temas em destaque

Compaixão e tolerância: D. Tolentino Mendonça regressou ao local onde parte da sua história “teve início”, numa eucaristia marcada pelo elevado número de fiéis e por uma série de ausências.

1,7 milhões para manutenção de instalações desportivas: Futebol foi a modalidade mais beneficiada pelo Governo Regional em apoios que chegaram a 84 clubes e 12 associações. Já o IDE canalizou em 15 dias um milhão para diversos projectos.

Três novos infectados por covid-19: Novos casos chegaram à Região no dia 28 de Julho.

JSD quer novos quadros a concorrer nas autárquicas: Bruno Melim avisa que o momento não é de “ajustes de contas” na escolha dos candidatos.