Visconde Cacongo é umas das cinco escolas da RAM com o 'Selo eTwinning'

A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, no Funchal, marcou presença esta manhã na cerimónia de entrega dos 'Selos Escolas eTwinning', que decorreu através da plataforma digital Zoom.

O 'Selo Escola eTwinning' é um reconhecimento atribuído às escolas que desenvolvem projectos na plataforma de colaboração europeia e que cumprem determinados requisitos, como sejam: práticas digitais, práticas eSafety, abordagens inovadoras e criativas, promoção do desenvolvimento profissional contínuo e promoção de práticas de trabalho colaborativo.

A EB1 /PE Visconde Cacongo, que tem vindo a desenvolver projetos eTwinning desde 2009/2010, é uma das cinco escolas da RAM a merecer esta distinção, entre as 94 premiadas em Portugal.

A cerimónia do hastear da bandeira eTwinning e a colocação do galardão 'Selo Escola eTwinning', símbolos deste reconhecimento, serão agendada em data a divulgar pela escola.

Em nota de imprensa enviada à redacção, ao estabelecimento de ensino refere que os valores do eTwinning, "com o apoio da direção da escola", contribuem para a integração "nas políticas e práticas escolares", bem como "no desenvolvimento profissional".