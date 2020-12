“Quem decide o preço de construção do hospital da Madeira. O Governo ou as construtoras?” A questão do deputado Miguel Iglésias lançou o debate sobre os equipamentos e as infraestruturas previstas para o ano 2021.

O secretário regional disse que, “claramente”, o deputado não percebe nada sobre a matéria. “Sei que não quer muitas respostas. Quer manter a suspeição”. E, neste assunto, disponibilizou-se para prestar todos os esclarecimentos necessários. A primeira fase do hospital vai situar-se entre os 18,9 e os 28 milhões de euros.